Bu bürclər 40 yaşdan sonra ikinci evliliyə meyilli olur

Bu kişilər özlərinə ikinci xoşbəxtlik şansı verirlər.

Qız bürcü kişiləri münasibətlərdə son dərəcə seçicidirlər. Onlar üçün əsl sevgi köhnə şərab kimidir və onun ən yaxşı formasına çatmaq üçün vaxt lazımdır. İdeal partnyoru gözləməyə üstünlük verdiyi üçün gec evliliklərə meyllidirlər. İlk evliliklərində onların tələbləri və kamillik istəyi gərginlik yarada və ikinci evliliyi qaçılmaz edə bilər.

Qızlar çox vaxt partnyorlarından çox şey tələb edirlər, lakin qarşılığında tənqidi qəbul etməyə həmişə hazır deyillər. Münasibətlərdəki bu balanssızlıq ilk evliliklərinin boşanma ilə bitməsinə səbəb olur.

Dolçalar həyatdan zövq alır və azadlığı birinci yerə qoyurlar. Münasibətlərdə və evlilikdə onlar ehtiyatlı olmağa meyllidirlər və ciddi qərar verməzdən əvvəl uzun müddət tərəddüd edə bilərlər. Çevik və dəyişkən təbiəti onlara müxtəlif sosial vəziyyətlərə asanlıqla uyğunlaşmağa imkan verir, həm də tez-tez dərin emosional bağlılıqdan qaçmağa səbəb olur.

Dolça bürclərinin ilk evlilikləri çox vaxt partnyoru naminə azadlıqlarını qurban vermək istəmədiklərinə görə dağılır və yenidən evlənməyə daha yetkin və güzəştə hazır gəlirlər.

Balıq kişiləri tez-tez münasibətlərdə qarşıdurmadan qaçır, problemləri həll etməkdənsə, onlardan qaçmağa üstünlük verirlər. Münaqişələrə səbəb olan rolunu dərk etmədən, uğursuzluqlarında partnyorlarını günahlandıra bilərlər. Onların güvənən ürəyi onları emosional qarışıqlığa qarşı həssas edir, bu da ilk evliliklərində çətinliklərə səbəb olur.

40 yaşdan sonra Balıqlar daha şüurlu olurlar və ikinci evliliyə hazırlaşırlar, bu zaman emosional çətinliklərin öhdəsindən daha effektiv şəkildə çıxmağı öyrənirlər.

Əkizlər bürcü kişiləri yeniliyi sevir və tez-tez şirnikləndiricilərə təslim olurlar. Zamanla onlar sabit münasibətlərdən yorulub yeni təcrübələr axtarmağa başlaya bilərlər.

Bu, xəyanət və sonradan boşanma ehtimalının yüksək olmasına səbəb olur. Bununla belə, onlar üçün ikinci evlilik keçmişin səhvlərini nəzərə alaraq, ehtiyac və istəklərini daha dərindən dərk edərək yenidən başlamaq fürsətinə çevrilir.

Əqrəblər müstəqil qalmağa üstünlük verir və başqalarının gözləntilərinə uyğunlaşmaq istəmirlər. Onlar dərin mənəvi əlaqə axtarırlar və lazım olduğu qədər tək tərəfdaşlarını gözləməyə hazırdırlar.

Əqrəblərin ilk evlilikləri güzəştə getmək istəmədikləri üçün dağa bilər, lakin ikinci evlilik onlar üçün əsl harmoniya və qarşılıqlı anlaşma tapmaq şansıdır.

Oğlaqlar, karyerası və şəxsi həyatı arasında tarazlıq əldə etməyə çalışan tipik işgüzar insanlardır. Evlənməyə tələsmirlər, hər addımı diqqətlə düşünməyə üstünlük verirlər.

İlk evliliklərində nəzarət istəyi və yüksək tələblər problem yarada bilər, lakin 40 yaşdan sonra onlar daha balanslı olur və yenidən evlənməyə hazır olurlar.

Oğlaqlar sevgi və ailə üçün vaxt taparkən, karyera ambisiyalarını şəxsi münasibətlərlə birləşdirməyi öyrənirlər.

