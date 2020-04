“Apple” koronavirus üzrə resurslar istifadəyə verib

“Apple” şirkəti bir sıra dövlət müəssisələri ilə birlikdə insanların koronavirus infeksiyası ilə bağlı vəziyyət barədə məlumatlandırılması üçün alət hazırlayıb. O, simptomları analiz etməyə və mümkün xəstəliyə tutulmaq barədə məlumat verməyə imkan yaradır.

“ICTnews” Elektron Xəbər Xidməti “Rambler” resursuna istinadən yazır ki, yeni alət sayt və proqram şəklindədir. İş üçün avtorizə kimi, “Apple” qurğusu tələb olunmur. Sayt məlumatlarının kənar mənbələrə ötürülməyəcəyi bildirilir.

Məlumata görə, alətdən istifadə üçün bu və ya digər simptomlar, xəstəliyə yoluxan insanlarla mümkün kontaktlar və s. haqqında bir neçə sualı cavablandırmaq lazımdır. Bundan sonra sistem istifadəçini daha sonra nəyi etməli olması ilə bağlı tövsiyələrin əks olunduğu səhifəyə yönləndirir. Oxşar imkan artıq “Siri” köməkçi funksiyası tərəfindən dəstəklənir.

Nizam Nuriyev





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.