Prezident İlham Əliyevin imzaladığı “Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında” sərəncamı Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar 10 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində icra olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, cəzaçəkmə müəssisəsindən 16 nəfər azadlığa buraxılıb.

Müəssisədən azadlığa buraxılan ən yaşlı məhkum 76 yaşı var.

Məhkumlara əfvə düşməsi ilə ərizəsini Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili

Ombudsman qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla əfvə düşən şəxslərdən ən yaşlısının 87 yaşı var.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam yaşı 65-dən yuxarı 176 nəfərə şamil ediləcək.

