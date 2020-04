DƏHŞƏTLİ XƏBƏR: Daha bir epidemiya - 2500 metr məsafədən yayılır

Cənubi Sudanda sarı qızdırma epidemiyası alovlana bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) açıqlayıb. Məlumata görə, Uqanda ilə sərhəd bölgədə yerləşən Kajokeji şəhərində 2 nəfərdə sarı qızdırmaya rast gəlinib.

Sarı qızdırma xəstəliyini yayan Hemaqoqus adı verilən ağcaqanadlardır. 2500 metrə yaxın məsafədən bu xəstəlik yayıla bilir.

Bildirilib ki, bölgədəki səhiyyə sisteminin zəifliyi və müşahidə mexanizminin olmaması epidemiyanın böyüməsinə səbəb ola bilər.

Qeyd edək ki, xəstəliyin endemik ocağı Afrika hesab edilir. ÜST-nin məlumatına görə, bu xəstəliyə ildə 200 minədək insan yoluxur, onlardan 30 mini ölür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.