Faiq Ağayevin koronavirusla bağlı gizli səs yazısını yaydılar

Xalq artisti Faiq Ağayev ötən gün "5/5" verilişində qonaq olan Günay İbrahimli ilə telefon danışığı edib. Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi söhbətinin dinlənilməsindən xəbərsiz olub. O, bu zaman "Koronavirus ən birinci bizim sferanı vurdu, ən sonuncu da bizim işimiz açılacaq" deyə, gileylənib. Qeyd edək ki, sənətçi bir neçə gün öncə 1993-cü ildə səsləndirdiyi "Küsmə" mahnısının "remake" versiyasını təqdim etməklə gündəmə gəlib. Sözləri F.Ağayevə, musiqisi isə Eldar Mansurova məxsus bəstənin aranjimanını Nadir NəğdPul edib.

