Emin Ağalarov ikinci həyat yoldaşından da ayrıldı - FOTO

Azərbaycan Xalq artisti Emin Ağalarov ikinci həyat yoldaşı Alyona Qavrilovadan ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağalarov bu barədə "İnstaqram" hesabında məlumat paylaşıb.

"Bu doğrudan da bizim həyatımızda xoşbəxt günlər idi. Amma təəssüflər olsun ki, hər şey bizim planlaşdırdığımız kimi olmadı. Mən keçirdiyimiz hər bir xoşbəxt gün üçün və əlbəttə qızımız Afinaya görə sizə təşəkkür edirəm. Siz çox mehriban və özəl bir insansız. Biz bundan sonrakı həyatımızda uşağımızın tərbiyəsi ilə məşğul olmalıyıq", - deyə Emin Ağalarov əlavə edib.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın xalq artisti Emin Ağalarov Alyona Qavrilova ilə 2018-ci il iyul ayında ailə qurmuşdu. (baku.ws)

