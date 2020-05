SON DƏQİQƏ: Türk təyyarəsi Rus müdafiə sistemini vurdu - Ölənlər var

Liviya ordusu Türkiyə istehsalı pilotsuz uçuş aparatları ilə Xəlifə Xaftarın nəzarətində olan Vatiyyə hərbi bazasına hava zərbələri endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ordunun sözçüsü polkovnik Məhəmməd Kununu yazı açıqlama verib.

O bildirib ki, hava hücumu zamanı Rusiya istehsalı olan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri tərəfindən Xaftara verilən “Pantsir” hava hücumundan müdafiə sistemi məhv edilib. Onun sözlərinə görə hava hücumu zamanı ölən və yaralananlar var.

Qeyd edək ki, strateji əhəmiyyətli Vattiyə hərbi hava bazası paytaxt Tripolidən 140 kilometr uzaqlıqda yerləşir.

