“Baku Medical Plaza”da əməliyyat zamanı dünyasını dəyişən Turanə Musazadə əməliyyatdan az öncə öz videosunu çəkib.

Metbuat.az “Yeni Sabah”a istinadən xəbər verir ki, videoda Turanənin əməliyyat geyimində olduğu görünür.

Bildirək ki, may ayının 11-də əslən Qəbələ rayonundan olan Turanə Tofiq qızı Musazadə plastik cərrahiyə əməliyyatında vəfat edib. Onun həkimi məşhur cərrah Siruz Qoçqani olub.

Bakıda klinikaların birində işləyən Turanənin həmin videosunu və digər fotolarını təqdim edirik:

