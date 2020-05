Paytaxtın 20 saylı məktəb-liseyinin müəllimi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 66 yaşlı Nailə Salmanova bu gün səhər saatlarında həyatla vidalaşıb.

Onun ölüm səbəbi barədə məlumat verilməyib.

1977-ci ildən pedaqoji fəaliyyət göstərən Nailə xanım ibtidai sinif müəllimi idi.

Allah rəhmət etsin! (Baku ws)

