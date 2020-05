PSJ heyətinə yeni futbolçu cəlb etmək üzrədir.

Metbuat.az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, Paris klubu "Portu"nun müdafiəçisi Aleks Tellesin transferi ilə bağlı razılığa gəlib. Bildirilib ki, PSJ braziliyalı oyunçu üçün 25 milyon avro təzminat ödəyəcək.

Qeyd edək ki, A.Telleslə "Çelsi" və "Barselona"nın maraqlandığı iddia olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.