Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, mayın 30-da saat 17:36-17:40 radələrində Daşkəsən rayonunda şimşək çaxıb, yağış yağıb, diametri 16 millimetr olan dolu düşüb.

Xidmətdən Metbuat.az-a bildirilib ki, həmin rayona saat 18:18-18:28 radələrində isə diametri 13 millimetr olan dolu yağıb.



Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq, Quşçu Bayan, Gurbulaq, Zəyli, Əmirvar, Kəmərli kəndlərinə də dolu düşməsi qeydə alınıb.

