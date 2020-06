Suraxanı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı müavinini işdən çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Unikal.org-un əldə etdiyi məlumata görə, icra başçısı Əziz Əzizovun müvafiq əmri ilə, Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Yolçiyev Etibar Səlim oğlu tutduğu vəzifədən azad olunub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.