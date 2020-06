"Müəllimlərin yay məzuniyyəti əvvəlki qaydada olacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyinin Ümumi və məktəbəqədər təhsil şöbəsinin sektor müdiri Orxan Abbasov danışıb.

O bildirib ki, bununla bağlı heç bir dəyişiklik yoxdur.



