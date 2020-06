Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah koronavirusla bağlı KİV nümayəndələri üçün brifinq keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, brifinqdə Nazirlər Kabinetinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) sədri Ramin Bayramlı jurnalistləri maraqlandıran suallara cavab verir.

Qeyd edək ki, ölkə ərazisində bu saata qədər 309 901 test aparılıb, 5 935 nəfər koronavirusa yoluxub, 3564 nəfər sağalıb, 71 nəfər ölüb.

