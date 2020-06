"Həftəsonu keçiriləcək imtahanlara gəlincə ya tarix dəyişdirilə, ya da təxirə salına bilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, bununla bağlı qərar sabaha dəqiq məlum olacaq.

Qeyd edək ki, iyunun 6-7-si üçün XI və IX sinif üzrə buraxılış imtahanlarının keçirilməsi planlaşdırılıb.

