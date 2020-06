İngiltərə kubokunda 1/4 final mərhələsinin oyunlarının təqvimi müəyyənləşib.

Metbuat.az kubokun saytına istinadən xəbər verir ki, matçlar 27-28 iyun tarixlərində keçiriləcək:

27 iyun

20:30. "Norviç" – "Mançester Yunayted"

28 iyun

16:00. "Şeffild Yunayted" – "Arsenal"

19:00. "Lester" – "Çelsi"

21:30. "Nyukasl" – "Mançester Siti"

