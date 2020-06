“25 günlük həyat uğrunda mübarizədən sonra COVİD-19 bizə yenildi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri koronaviruslu xəstələrin müalicəsində iştirak edən Uzman Dr. anestezioloq və reanimatoloq Emil Qasımov sosial şəbəkədə yazıb. 37 yaşlı xəstəsi Rəhimin sağaldığını bildirən həkim xoşbəxt olduqlarını bildirib:

“Xəstənin yoldaşı "2 balaca balamız var" dedi. Ağladı, “göydə Allah, yerdə siz”- dedi. Çox xoşbəxtik”.

