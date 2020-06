Rezidentura imtahanları avqustda keçiriləcək

“Rezidentura imtahanı ilə bağlı avqust ayına olan cədvəlləri hələ ki, təsdiq etmədiyimiz üçün tarixi elan etmirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə bildirib.

Onun sözlərinə görə, rezidenturaya ərizə verənlərin sayı 1000 nəfərdən çoxdur: “Onlar hamısı Bakıda imtahan verməlidir, çünki Bakıda yaşayırlar. Amma avqusta qədər hələ vaxt var. Ona görə də əvvəlcədən hansısa tarixi elan edib, sonradan o tarixi dəyişmək daha pis nəticə verir, nəinki real vəziyyəti nəzərə alıb daha dəqiq vaxt demək. Avqustda rezidentura imtahanları olacaq, bu imtahanlarla bağlı heç bir problem yoxdur”.

