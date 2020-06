"Liverpul"dan darmadağın, "Mançester"dən böyükhesablı qələbə

İngiltərə Premyer Liqasında 31-ci turun oyunları davam edir.



Metbuat.az xəbər verir ki, 2-ci oyun günündə daha 5 görüş keçirilib. "Mançester Yunayted" öz meydanında "Şeffild Yunayted"i böyük hesabla udub - 3:0. Lider "Liverpul" isə "Kristal Pelas"a 4 cavabsız qolla qalib gəlib.

Qeyd edək ki, turnir cədvəlinə 86 "Liverpul" başçılıq edir. "Mançester Siti" 63 xalla 2-ci, "Lester" 55 xalla 3-cü, "Çelsi" 51 xalla 4-cü, "Mançester Yunayted" 49 xalla 5-idir.



24 iyun





İngilətər Premyer Liqası, 31-ci tur



"Mançester Yunayted" – "Şeffild Yunayted" - 3:0

Qol: Marsyal, 7, 44, 74.



"Nyukasl" – "Aston Villa" - 1:1

Qol: Qayle, 68 (1:0), Elmohamadi, 83 (1:1)



"Norviç" – "Everton" - 0:1

Qol: M.Kin, 55.



"Vulverhempton" – "Bornmut" - 1:0

Qol: R.Ximenes, 60.



"Liverpul" – "Kristal Pelas" - 4:0

Qol: Arnold, 23. Salah, 44. Fabinyo, 55. Mane, 69.





25 iyun



21:00. "Bernli" – "Uotford"

21:00. "Sauthempton" – "Arsenal"

23:15. "Çelsi" – "Mançester Siti"

