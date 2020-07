Xalq artisti Aygün Kazımova gecə yeni videosu ilə diqqətləri üzərinə çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni türkiyəli ifaçı Ersay Ünerin "Selam" mahnısının sədaları altında erotik hərəkətlər edərkən çəkdiyi görüntüləri "İnstagram" hesabında paylaşıb.

Kazımova videonu "Selam, konuşalımmı?" şərhi ilə yayımlayıb.

Gənclik enerjisini və gözəlliyi hələ də qoruyub saxlayan divanın erotik görüntüləri birmənalı qarşılanmayıb.

Baku.ws

