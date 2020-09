Bakıda kran doqquzmərtəbəli yaşayış binasına düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əldə etdiyi məlumata görə, hadisə nəticəsində kranın sürücüsü dünyasını dəyişib.

Faktı Səhiyyə Nazirliyindən təsdiqləyiblər: Mövsüm Sənani 29 ünvanında kranın aşması barədə məlumat təcili yardıma saat 14.04 də daxil olub. Bədbəxt hadisə nəticəsində 1 nəfər ölüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.