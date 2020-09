Azərbaycanlı ifaçı Zəminə Məmmədovanın qızı qətlə yetirilib.

Metbuat.az bildirir ki, bu iddia ilə mediapress.az saytı çıxış edib. "Musiqili meydan" yarışmasının iştirakçısı olan Şəhanə də müğənnilik edirmiş. Üç uşaq anası olan gənc qadını həyat yoldaşı qətlə yetirib.

İlkin versiyaya görə, hadisə qısqanclıq zəmnində baş verib.

Həyat yoldaşını bıçaqla öldürən Murad tutduğu əməlindən peşman olduğunu bildirib.

Araşdırmalar gedir.

