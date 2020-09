Müğənni Toğrul Həbibi COVID-19-a yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun dostları sosial şəbəkələrdə məlumat yayıblar.

Onların sözlərinə görə, müğənni 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə müalicə edilir. Toğrul Həbibinin koma vəziyyətində olduğu bildirilir.

Qeyd edilir ki, infeksiya səbəbindən onun ciyərlərinin 90 faizi fəaliyyətini dayandırıb. Dostları petisiya yaradaraq, Toğrul Həbibinin EKMO cihazına qoşulması vacibliyini bildiriblər.

