Sabirabadda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Sabirabad sakini, 1989-cu il təvəllüdlü Rauf Əsədov mənzilində özünü asaraq intihar edib.

Hadisə yerinə prokurorluq əməkdaşları baxış keçirib, müvafiq ekspertizalar təyin olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, R. Əsədov Sabirabad Gənclər İdman İdarəsinin əməkdaşı olub. O, hadisədən 1 həftə əvvəl işdən çıxıb.

