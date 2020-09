Bakı şəhəri, Sabunçu rayonunun Maştağa qəsəbəsində yanğın olub.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində ev sahibi 58 yaşlı Həmzə Bəndəliyev yanaraq ölüb.

Faktla bağlı prokurorluq orqanlarının əməkdaşları araşdırma aparır.

