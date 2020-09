Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Braziliyanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrik mətni nazirliyin rəsmi “Twitter” səhifəsində yayılıb.

“Bu gün Braziliya Federativ Respublikasının milli bayramı - Müstəqillik Günü münasibətilə səmimi təbriklərimizi çatdırırıq və Braziliya xalqına cansağlığı, sülh və firavanlıq diləyirik”, - təbrikdə qeyd olunub.

