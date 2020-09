Bakıda Qazaxıstan vətəndaşı 38 yaşlı Dastan Toktasınov halı pisləşdiyi üçün 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə ("Semaşko") aparılıb.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, pasiyent xəstəxanada tənəffüs çatışmazlığından vəfat edib.

Faktla bağlı Nəsimi rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Xarici vətəndaşın COVID-19-a yoluxduğu ehtimal edilir. Belə ki, hazırda 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəz yalnız koronavirus xəstələrini qəbul edir.

