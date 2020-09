“Whatsapp” masaüstü tətbiq üçün barmaq izi ilə giriş xüsusiyyətini aktiv edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu funksiyanı yaratmaqda məqsəd əlavə bir təhlükəsizlik tədbiri yaratmağdır. Hazırda şirkət mesajlaşma platformasında “Daxil olmaq üçün buraya vurun” xüsusiyyətini barmaq izi ilə giriş funksiyası ilə əvəzləməyi sınaqdan keçirir.

Bu yeni üsul bir başqasının sizin telefonunuzu taparaq hesabınıza daxil olma ehtimalını da aradan qaldırır.

