"TikTok" sosial şəbəkəsi ABŞ-da qadağan edilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin Ticarət Nazirliyi ABŞ-da Çinə məxsus "WeChat" və "TikTok" tətbiqlərinin yükləməsini qadağan edən qərar verməyi planlaşdırır. Bununla bağlı hökümətdən 3 rəsmi şəxs məlumat yayıb.

Qərarın ölkədən kənarda bizneslə məşğul olan şəxslərə aid edilməyəcəyi deyilib.

Mənbə: REUTERS

