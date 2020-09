Qanada futbolçuları aparan avtobus çaya aşıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Aşantı bölgəsində baş vermiş qəza nəticəsində 8 futbolçu ölüb.



Hazırda 4 futbolçunun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Qəzanın səbəbi məlum deyil.

