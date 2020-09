İngiltərə Premyer Liqasında ikinci turun mərkəzi görüşü keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Çelsi” klubu öz meydanında “Liverpul”u qəbul edib.



Görüş “Liverpul” komandasının 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Hər iki qolu Sadio Mane vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.