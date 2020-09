Bakıda nənəsini və bibisini amansızlıqla qətlə yetirən şəxsin FOTOSU

Dünən Bakıda nənəsini və bibisini amansızlıqla qətlə yetirən 1985-ci il təvəllüdlü Samir Mustafayev tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “oxu.az” S.Mustafayevin fotosunu əldə edib.

Qeyd edək ki, hadisə sentyabrın 24-də saat 12 radələrində Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. S.Mustafayev 1932-ci il təvəllüdlü Simuzər Cavadova və 1959-cu il təvəllüdlü Tamilla Cavadovanın yaşadıqları evdə çoxsaylı bıçaq zərbələri ilə qətlə yetirib.

Faktla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7-ci (iki və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

Hadisənin ailədaxili münaqişə zəminində baş verməsi ehtimal edilir.

Nənə və bibisini qətlə yetirən şəxsin fotosunu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.