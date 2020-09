Bakının Səbail rayon polisinə klinikalardan birinin mühafizəçisi barəsində şikayət daxil olub.

Metbuat.az-a bu barədə hüquq-mühafizə orqanlarından məlumat verilib.

8-ci Polis Bölməsinin ərazisində yerləşən tibb müəssisəsinin rəhbərliyi Sədrəddin adlı bir mühafizəçinin iş yerini pozğunluq yuvasına çevirdiyini və gecə oraya fahişələri gətirdiyini bildirib.

Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Şübhəli hələ tutulmayıb.

