Tərtər rayonunun Qapanlı kəndində İTV-nin avtomobili ermənilərin hücumuna məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı İTV-nin əməkdaşı Heydər Mirzə "Facebook"da paylaşıb.

O bildirib ki, hazırda İTV-nin maşını yanır.

