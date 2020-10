Yunanıstan çarter hava yolları şirkətinin təyyarəsi (Olympus Airways 757-223 SX-AMJ) bu gün İraqdan Ermənistana doğru hərəkət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azerbaijani Diaspora” “Telegram” kanalı məlumat yayıb.

İddia olunur ki, bu reys İraqdan PKK yaraqlılarını daşıya bilər.

