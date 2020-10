BMT-nin sabiq Baş katibi Butros Butros-Qalinin xanımı Leya Mariya Butros-Qali Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, məktubda deyilir:



"Zati-aliləri cənab Prezident.



Azərbaycan xalqı ilə həmrəy olduğumu bildirir, mərhum Butros Butros-Qalinin Azərbaycana səfərini, Prezident Heydər Əliyevlə görüşlərini və onun sülhün təşviq olunması istiqamətindəki səylərini xatırlayıram.



O, Azərbaycanı və Prezident Heydər Əliyevi çox sevirdi".

