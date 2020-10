Ermənistanda gənc əsgərlərin qıtlığı yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni mətbuatı bununla bağlı xəbər yayıb.

Məlumata görə, artıq 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən yaşlı nəsil orduda xidmət etməyə çağırılıb. Bu da erməni ordusunun çökməsinin əyani sübutudur.

Onlar ölən əsgərlərinin sayını gizlədirlər. Bu vaxta qədər isə cəmi 500-ə yaxın əsgərinin ölməsini etiraf edib.

Buna görə də, orduda xidmət etməyə yaşlı nəsillə yanaşı, qadınları da cəlb ediblər.

Fotoları təqdim edirik:

