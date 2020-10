Azərbaycan 4 milyonluq ordu yığa bilər - Hərbi ekspert

Sentyabrın 27-dən erməni təxribatları ilə başlayan döyüşlərdə bu günə kimi Azərbaycan Ordusu Ermənistan silahlı birləşmələrini çökdürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Trend-ə hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyib.

Ü.Cəfərov bildirib ki, düşmən xeyli sayda canlı qüvvə və hərbi texnika itirib: “İndi gizlənib Azərbaycanın mülki əhalisini atəşə tuturlar. Ancaq bunun da heç bir nəticəsi olmayacaq, yaxın günlərdə biz Ermənistanın çökməsinin şahidi olacağıq.

Artıq bütün cəbhə boyu üstünlük Azərbaycan ordusunun əlindədir. Azərbaycan ordusunun kifayət qədər şəxsi heyəti, silah-sursatı var. Ermənilər indi sayıqlayırlar ki, guya Azərbaycan muzdlulardan istifadə edir. Azərbaycanın muzdlulara ehtiyacı yoxdur, çünki Azərbaycan əhalisinin 4 milyonu silah tutmaq gücündədir və lazım gələrsə, onlar hamısı döyüşə gedə bilər.

Ermənistanda heç 2.5 milyon əhali yoxdur və onun da yarısı ölkədən qaçmaq haqqında düşünür. Bu gün Ermənistan mülki təyyarələrlə silah gətirməyə çalışır. Ancaq bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Deyilənə görə, 20 reysdə silah gətiriblər. O silahlar nə verəcək ermənilərə? 20 reyslə heç bir artilleriya alayının normal təminatını həyata keçirmək mümkün olmaz. Bu dəfə onlar layiqli cavablarını alırlar”.

