Azərbaycan Ordusu tərəfindən 27 il sonra işğaldan azad olunmuş Cəbrayıl torpağında azan səslənib. Sosial şəbəkələrdə yayılmış videodan belə görünür ki, azan Cəbrayılda səsgücləndiricilərlə səsləndirilib. Həmin videonu təqdim edirik:

