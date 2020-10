Bu gün Çempionlar Liqasında qrup mərhələsi start götürür

Bu gün Çempionlar Liqasında 2020/21 mövsümünün qrup mərhələsinə start veriləcək.



Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə E, F, G və H qruplarının oyunları keçiriləcək.



Qeyd edək ki, qrup mərhələsinin digər oyunları sabah keçiriləcək.

F qrupu





20:55 "Zenit" (Rusiya) – "Brügge" (Belçika)

23:00 "Latsio" (İtaliya) – "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)



G qrupu

20:55 "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) – "Yuventus" (İtaliya)

23:00 "Barselona" (İspaniya) – "Ferentsvaroş" (Macarıstan)



E qrupu

23:00 "Renn" (Fransa) – "Krasnodar" (Fransa)

23:00 "Çelsi" (İngiltərə) – "Sevilya" (İspaniya)



H qrupu

23:00 PSJ (Fransa) – "Mançester Yunayted" (İngiltərə)

23:00 "Leyptsiq" (Almaniya) – "Başakşəhər" (Türkiyə)

