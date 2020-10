Müğənni Vüqar Muradov cəbhəyə xidmətə yollanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni bu barədə sosial media hesabında məlumat verib. O paylaşım edərək sabah cəbhəyə xidmətə yola düşəcəyini deyib.

''Qiymətli dostlarım, mən sabah cəbhəyə xidmətə yola düşürəm. Kim əsgərə pay göndərmək istəyirsə sizin adınızdan əsgər yoldaşlarıma apara bilərəm. Siqaret, ərzaq və ya lazım olan nə varsa dəstək ola bilərsiniz'', -deyə o qeyd edib.

