Ulduz futbolçu millidən ayrıldı: Makronun irqçi siyasətinə görə

“Mançester Yunayted”in futbolçusu Pol Poqba Fransa milli komandasındakı karyerasını başa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ulduz futbolçunun bu qərarı almasına səbəb Fransa prezidenti Emmanuel Makronun müsəlmanlarla bağlı dini ayrı-seçkiliyə yol verməsi olub.

Ölkə başçısının İslam dini ilə bağlı açıqlamaları Fransadakı müsəlmanların da narazılığına yol açıb. Ölkədə hicabın qadağan edilməsi ilə bağlı fikirlər də səsləndirilib.

Qeyd edək ki, 27 yaşlı Poqba 2013-2020-ci illərdə Fransa yığmasının heyətində 71 oyun keçirib, 10 qola imza atıb.

Mənbə: The Sun

