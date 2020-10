Erməni keşiş Azərbaycan tərəfə əsir düşdü

Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları zamanı əsir düşmüş erməni silahlılarından birinin din xadimi olduğu məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanın Gümrü şəhəri Adventist kilsəsinin pastoru Hovsep Sahakyan Araratoviç din xadimi olması ilə bağlı etirazlarına baxmayaraq silahlandırılaraq Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərinə gətirilib.

O, Qubadlı rayonunda döyüşlərə cəlb edildiyini bildirir.

Hovsep Sahakyan Youtube və digər sosial şəbəkələrdə yayılmış dini moizələri və rəhbərlik etdiyi dini ayinlərlə bağlı videomateriallarla tanınır.

