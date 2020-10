“Türkiyənin İzmir şəhərində baş vermiş zəlzələ xəbəri bizi çox kədərləndirdi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov öz tvitter hesabında bildirib.

“Bu çətin gündə qardaş Türkiyənin yanındayıq. Dualarımız sizinlədir”, - deyə C. Bayramov qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.