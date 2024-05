Həkim ən zərərli tərəvəzin adını açıqladı

Tərəvəzlər içində ən zərərlisi kartofdur.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, qastroenteroloq Darya Utyumova kartofun zərərlərini açıqlayıb.

“Kartofun fərqi yoxdur, sarısı, qırmızısı yüksək qlikemik indeksə malikdir.

O, sürətlə qanda qlükozaya çevrilir.

Qanda şəkərin tez-tez artması orqanizmin bütün sistemlərinə zərərdir.

Kartof çox yedikdə mədəaltı vəz əlavə olaraq, insulin hasil edir ki, yüksək

şəkəri salsın bu da əlavə olaraq bədəndə piy toplanmasına səbəb olur.

Qeyd edək ki, qlikemik indeks çiy ərzaqla bişirilmiş arasında fərqlidir.

Məsələn, suda qabıqlı bişmiş kartofa nisbətən püredə indeks yüksəkdir.

Diabet və insulin dirənci olan insanlara kartof yemək olmaz”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.