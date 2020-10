Türkiyənin İzmir şəhərində 6,9 ballıq zəlzələnin ardınca afterşoklar davam edir.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbərinə görə, bu gün səhər 5 bal gücündə daha bir zəlzələ olub.

İzmirdə hiss edilən zəlzələ 7.1 km dərinlikdə qeydə alınıb.

