"Caliber" "YouTube" kanalı Qarabağ müharibəsindəki son vəziyyətlə bağlı təhlil videosu hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda ölkə başçısı, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin oktyabrın 28-də açıqladığı işğaldan azad edilmiş yeni kəndlərlə yanaşı Müdafiə Nazirliyinin yayımladığı düşmən texnikasının məhv edilməsi görüntüləri də əlavə edilib və hərbi şərhçi cəbhədəki son vəziyyəti təhlil edib.

