Türkiyənin Daxili İşlər naziri Süleyman Soylu koronavirusa (COVID-19) yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazir “Twitter” hesabında yazıb.



Onun sözlərinə görə, həyat yoldaşı və qızının da COVID-19 testi pozitiv çıxıb.



Nazir özünün və ailə üzvlərinin səhhətlərinin normal olduğunu, həkimlərin tövsiyəsi ilə xəstəxana şəraitində müalicə aldıqlarını bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.