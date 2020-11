"WhatsApp"ın Android beta versiyası yenilənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkənin budəfəki versiyasında tətbiq olunan yeniliklər iOS cihazlarında da istifadəyə verilib.



Android-in 2.20.205.4-ə yüksəldilməsi ilə WhatsApp-da yeni smayllar da istifadəyə verilib. Bu smayllar, həm də "WhatsApp Business" istifadəçiləri üçün açıqdır.

Yeni smayl paketləri "Pets" və "Tonton Friends" adlandırılır.

