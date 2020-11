Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Tərtər rayonu ərazisinə atılan raketlərin qalıqları toplanılıb.

Metbuat.az xəbər verir bu barədə muzeydən məlumat verilib.

Bildirilib ki, raketlərin qalıqlarının toplanılmasının məqsədi düşmənin dinc əhaliyə qarşı törətdiyi vəhşilikləri gələcəkdə rayona gələn xarici və yerli turistlərə göstərməkdir.

Həmin qalıqlar Tərtər rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinə gətirilib

